В Башкирии произошел первый в новом году смертельный пожар

С начала года на территории региона произошло 14 пожаров, в которых погиб 1 человек, травмированы двое, констатировали в МЧС.
Так, смертельный пожар произошел в деревне Биштиряк Зианчуринского района. При тушении бревенчатого дома пожарными обнаружен погибший 70-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.
«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается снижение количества пожаров на 2 случая, число гибели людей аналогично прошлому году», — подчеркнули в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности, запускать фейерверки на специальных площадках и не оставлять детей без присмотра.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии с 31 декабря 2025 года введен особый противопожарный режим.