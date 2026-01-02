Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии произошел первый в новом году смертельный пожар

В главном управлении МЧС по Башкирии сообщили количество пожаров, зарегистрированных в республике за два первых дня 2026 года.

Источник: Башинформ

С начала года на территории региона произошло 14 пожаров, в которых погиб 1 человек, травмированы двое, констатировали в МЧС.

Так, смертельный пожар произошел в деревне Биштиряк Зианчуринского района. При тушении бревенчатого дома пожарными обнаружен погибший 70-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается снижение количества пожаров на 2 случая, число гибели людей аналогично прошлому году», — подчеркнули в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности, запускать фейерверки на специальных площадках и не оставлять детей без присмотра.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии с 31 декабря 2025 года введен особый противопожарный режим.