В Башкирии произошел первый в новом году смертельный пожар

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается снижение количества пожаров на 2 случая, число гибели людей аналогично прошлому году», — подчеркнули в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии и призвали всех соблюдать правила пожарной безопасности, запускать фейерверки на специальных площадках и не оставлять детей без присмотра.