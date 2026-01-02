Скрипач обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах: все о жизни голливудской звезды и главные скандалы

Голливудский актер Уилл Смит известен по роли агента Джея из фильма «Люди в черном».
Голливудский актер и музыкант Уилл Смит, известный по роли агента Джея в фильме «Люди в черном», снова оказался в центре громкого скандала. Профессиональный скрипач Брайан Кинг Джозеф подал на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ), преследовании и незаконном увольнении. Этот иск, поданный в Лос-Анджелесе в конце 2025 года, грозит новым ударом по репутации актера, только начинающего оправляться после истории с пощечиной на «Оскаре».
Параллельно с этим продолжают всплывать острые эпизоды из биографии звезды. Сейчас, когда его репутация в Голливуде серьезно повреждена, новые обвинения могут стать для него серьезным испытанием. Подробнее — в материале URA.RU.
Смита обвиняют в домогательствах и преследовании.
Уилл Смит столкнулся с очередным громким судебным иском. Скрипач Брайан Кинг Джозеф обвинил звезду в сексуальных домогательствах, преследовании и неправомерном увольнении. Иск был подан 30 декабря в Лос-Анджелесе, и его копия оказалась в распоряжении Fox News. Музыкант утверждает, что Смит и его команда создали небезопасные условия, а затем уволили его, когда он попытался сообщить о странном инциденте в отеле.
В своем заявлении Джозеф описывает странное происшествие в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Он обнаружил там чужие личные вещи и интимную записку. После этого музыкант немедленно сообщил о случившемся службе безопасности и руководству. Однако вместо поддержки он столкнулся с обвинениями во лжи.
Через несколько дней его уволили с формулировкой о нарушении договора. На его место сразу же был нанят другой музыкант. В иске утверждается, что это доказывает предвзятость и необоснованность решений. Юристы Джозефа настаивают на наличии системы давления.
Начало пути.
Уилл Смит родился в 1968 году в обычной семье в Филадельфии. Его детство прошло в бедном районе и было омрачено сложными семейными обстоятельствами. Будущий актер стал свидетелем домашнего насилия, что оставило глубокий след в его психике. Позже родители развелись, что усугубило эмоциональную ситуацию.
Несмотря на трудности, с ранних лет Уилл проявлял творческие способности. Он увлекался музыкой, что в итоге стало его спасением и главным интересом. Юноша предпочел карьеру в шоу-бизнесе учебе в престижном университете.
Музыкальный прорыв.
Вместе с диджеем Джеффом Таунсом Смит создал дуэт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Их музыка отличалась легким стилем и отсутствием ненормативной лексики. Такой подход позволил привлечь широкую аудиторию, включая подростков. Группа быстро добилась признания и получила премию «Грэмми».
Финансовый успех пришел стремительно, но оказался недолговечным. Юный Смит, став миллионером, не рассчитал своих сил. Он тратил деньги на роскошь, забывая об обязанностях перед государством.
Поворот к кинематографу.
Финансовый тупик и колоссальный налоговый долг могли поставить крест на карьере молодого артиста. Спасительным предложением стало приглашение сняться в телевизионном сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Этот проект не только принес Смиту широкую известность, но и позволил ему рассчитаться с огромными долгами.
Его первые шаги в кино закрепили статус перспективного актера. Роль в криминальной комедии «Плохие парни» в 1995 году доказала его способность нести кассовый проект. Затем последовала работа в драме «Шесть степеней отчуждения», где он показал серьезный драматический потенциал. Однако настоящим прорывом, изменившим его статус навсегда, стали масштабные фантастические блокбастеры.
Фильм «День независимости», вышедший в 1996 году, стал одним из самых кассовых в истории кино на тот момент. Роль отважного пилота Стивена Хиллера сделала Смита героем для мирового зрителя. А годом позже вышел проект, который на десятилетия определит его амплуа и станет его визитной карточкой.
Феномен «Людей в черном».
Кинокартина «Люди в черном», вышедшая в 1997 году, моментально превратилась в культовый феномен. Роль агента Джея, новобранца секретной организации, идеально соответствовала харизме и комедийному таланту Смита. Его дуэт с Томми Ли Джонсом, игравшим невозмутимого агента Кея, стал образцом экранного партнерства. Фильм собрал огромные кассовые сборы и получил восторженные отзывы критиков.
Успех был настолько оглушительным, что франшиза продолжилась двумя сиквелами, а Смит на долгие годы стал неразрывно связан с этим персонажем. Важно отметить, что его вклад не ограничился актерской игрой. Он также записал заглавную песню-саундтрек, который возглавил мировые музыкальные чарты. Это позволило ему триумфально вернуться и в музыкальную индустрию.
«Люди в черном» закрепили за Уиллом Смитом статус суперзвезды, способной одним своим присутствием гарантировать успех фильма. Проект идеально сочетал в себе экшн, юмор и фантастику, что отвечало запросам самой широкой аудитории. Эта роль окончательно превратила его из перспективного телевизионного актера в одного из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда своего поколения.
Вершина актерской карьеры.
Смит мастерски сочетал коммерческое кино с серьезными драматическими ролями. Его работа в фильме «Али» принесла первую номинацию на «Оскар». Актер блестяще воплотил образ легендарного боксера, поразив критиков и зрителей. Эта роль доказала его многогранный талант.
Позже картина «В погоне за счастьем» принесла ему вторую номинацию на главную кинопремию. Смит стал символом успеха, сумевшим преодолеть множество препятствий. Его гонорары росли, а проекты собирали миллионы в прокате. Он по праву считался одной из главных фигур Голливуда.
Личная жизнь.
Брак с актрисой Джадой Пинкетт, заключенный в 1997 году, долгое время представлялся образцом голливудских отношений. Пара активно демонстрировала единство на публике и участвовала в совместных проектах. Однако за этим идеальным фасадом скрывались сложные и нетрадиционные договоренности между супругами. Их союз с самого начала строился на принципах максимальной свободы и открытости.
Спустя годы супруги шокировали публику откровенными признаниями. Они рассказали, что их брак никогда не был строго моногамным. Джада открыто признала роман с молодым рэпером Августом Элсиной, в то время как Уилл не стал раскрывать детали своих связей. Их концепция «открытых отношений» постоянно обсуждалась в медиа и подвергалась критике.
Воспитание детей и связанные скандалы.
Подход Смитов к воспитанию детей также часто вызывал вопросы. Их дети, Джейден и Уиллоу, с раннего возраста были вовлечены в шоу-бизнес. Джейден начал актерскую карьеру в детстве, снявшись вместе с отцом в фильме «В погоне за счастьем». Уиллоу пробовала себя в качестве певицы, и ее ранняя карьера также курировалась родителями.
Общественность и эксперты неоднократно критиковали такое раннее погружение детей в индустрию развлечений. Наибольший резонанс вызвала история с откровенными фотографиями несовершеннолетней Уиллоу, которые появились в сети. Этот инцидент привлек внимание органов опеки и привел к официальной проверке семьи. Хотя дело было закрыто, репутационный ущерб был нанесен.
Скандал на «Оскаре».
Апогеем череды скандалов стало событие на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. Комик Крис Рок позволил себе неудачную шутку о внешнем виде Джады Пинкетт, которая страдает алопецией. Уилл Смит, сидевший в зале, поднялся на сцену и нанес Року публичную пощечину.
Этот момент был заснят на камеры и мгновенно разошелся по всему миру, вызвав волну осуждения. Несмотря на последующие извинения, американская киноакадемия приняла жесткие меры. Смиту было запрещено посещать любые мероприятия академии в течение десяти лет.
Текущее положение и активы.
После скандала Смит сместил фокус на продюсерскую деятельность. Его состояние, однако, все еще оценивается в сотни миллионов долларов. Актер владеет роскошной недвижимостью в Калифорнии и на Гавайях. Его имущество включает особняки, земельные участки и коллекцию автомобилей.
Он также известен своей благотворительной деятельностью через семейный фонд. Смит инвестирует в образовательные и экологические проекты. Однако репутационный ущерб продолжает влиять на профессиональные возможности.