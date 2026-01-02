Голливудский актер и музыкант Уилл Смит, известный по роли агента Джея в фильме «Люди в черном», снова оказался в центре громкого скандала. Профессиональный скрипач Брайан Кинг Джозеф подал на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ), преследовании и незаконном увольнении. Этот иск, поданный в Лос-Анджелесе в конце 2025 года, грозит новым ударом по репутации актера, только начинающего оправляться после истории с пощечиной на «Оскаре».