Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по нападению на Михаила Матвеева

Напомним, 18 июля 2024 г. на 9-й просеке Михаил Матвеев и его водитель пытались остановить трех мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове. 29 декабря 2025 г. суд вынес решение по уголовному делу о нападении.