Выяснилось, почему суд не стал взыскивать миллионы с дроппера по делу Долиной

Йошкар-Олинский городской суд прекратил производство по делу о взыскании 15 млн рублей с одного из участников мошеннической схемы, жертвой которой стала певица Лариса Долина. Причиной стало то, что ответчик умер до начала разбирательства.
Речь идет об Александре Келдыбаеве, на счета которого летом 2024 года поступили средства от артистки. Согласно материалам дела, 21 июня на его счет было переведено 5 млн рублей, а 27 июня — еще 10 млн. Эти деньги, как установлено следствием, являлись частью схемы телефонного мошенничества.
Прокуратура настаивала на взыскании всей суммы, указывая на признаки необоснованного обогащения. Однако в ходе рассмотрения гражданского иска суд установил, что Келдыбаев скончался. В связи с этим требования к нему были прекращены, а взыскание средств признано невозможным.
При этом расследование по остальным фигурантам продолжается. Ранее суд обязал девятерых дропперов, проживавших в Йошкар-Оле, вернуть Долиной 49 млн рублей. Установлено, что они получали от нее переводы по указанию мошенников, в ряде случаев открывая банковские счета буквально за сутки до поступления денег.
Следствие считает, что организаторы преступления действовали с территории Украины. По данным правоохранительных органов, с апреля по июнь 2024 года мошенники систематически выходили на связь с певицей, убеждая ее перевести средства якобы на «безопасные счета». В результате она лишилась не только накоплений, но и продала свою квартиру.
После осознания обмана Долина обратилась в полицию. Часть дропперов, задействованных в схеме, проходит по уголовному делу в статусе свидетелей.
Читайте также: Захарова жестко ответила сомневающимся в жертвах удара по Херсонской области.