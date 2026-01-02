Выяснилось, почему суд не стал взыскивать миллионы с дроппера по делу Долиной

Следствие считает, что организаторы преступления действовали с территории Украины. По данным правоохранительных органов, с апреля по июнь 2024 года мошенники систематически выходили на связь с певицей, убеждая ее перевести средства якобы на «безопасные счета». В результате она лишилась не только накоплений, но и продала свою квартиру.