Губернатор Сальдо заявил, что хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ

Напомним, удар украинских боевиков был нанесен беспилотниками в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли более 20 мирных жителей, в регионе объявлены дни траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Вечером 1 января на этом портале были опубликованы имена семи человек.