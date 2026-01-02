Губернатор Сальдо заявил, что хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ

Официальный сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области подвергся хакерской атаке. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС, на ресурс, где были опубликованы данные о жертвах удара ВСУ в новогоднюю ночь, была совершена DoS-атака.
Из-за действий злоумышленников доступ к сайту оказался заблокирован. Это лишило родственников погибших возможности оперативно получать информацию. Сальдо охарактеризовал такие действия как вершину цинизма.
«Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — указал он.
Напомним, удар украинских боевиков был нанесен беспилотниками в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли более 20 мирных жителей, в регионе объявлены дни траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Вечером 1 января на этом портале были опубликованы имена семи человек.