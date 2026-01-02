В регионе, где исчезли Усольцевы, с декабря ищут пропавшего мужчину

В Красноярском крае разыскивают пропавшего в декабре мужчину. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
По информации службы спасения, в первый день 2026 года красноярские спасатели выезжали на поиски 39-летнего мужчины, пропавшего в декабре. Он выехал на машине из поселка Большой Арбай в сторону поселка Малиновка Саянского района. До сих пор ничего неизвестно о его местонахождении.
1 января спасатели обследования около 40 кв. метров лесного массива, но безрезультатно.
Помимо этого, 1 января дивногорские спасатели эвакуировали 62-летнего мужчину, оказавшегося на льду Красноярского водохранилища в районе шестого залива. Медицинской помощи ему не потребовалось.
Напомним, что в Красноярском крае более трех месяцев назад таинственно пропали Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы. Их поиски не привели ни к каким зацепкам. Расследуется уголовное дело об их исчезновении.
Усольцевы, по официальной версии, 28 сентября 2025 года отправились в поход к скале Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. С тех пор их никто не видел. Основная версия — с Усольцевыми произошел несчастный случай в лесу. Однако окрестности Кутурчина были обследованы вдоль и поперек. Спасатели осматривали некоторые пещеры, куда могли провалиться Усольцевы, но безрезультатно.
Еще одна популярная версия — инсценировка исчезновения. Усольцевы могли тайно бежать в США, Таиланд или же прятаться где-то, не покидая России. Журналисты выяснили, что в верховьях Маны на берегу находится малоприметная база отдыха «для своих». По некоторым предположениям, туда могли на вертолете доставить Усольцевых. На это указывает тот факт, что Усольцевы перед исчезновением оставили машину рядом с домом, где находится вертолетная площадка в Кутурчине. Но прилетал ли в тот день в Кутурчин вертолет, неизвестно.
