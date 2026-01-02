Суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с участвовавшего в схеме Долиной дроппера

Йошкар-Олинский городской суд прекратил взыскание 15 миллионов рублей с Александра Келдыбаева, участника схемы с обманом певицы Ларисы Долиной, поскольку ответчик умер до начала разбирательства. Об этом следует из материалов суда.
Судебные документы указывают, что Келдыбаев получил от Долиной пять миллионов рублей 21 июня 2024 года и еще 10 миллионов рублей 27 июня того же года. При этом рассмотрение гражданского дела в части требований к нему было прекращено.
Ранее прокуратура настаивала на взыскании с дроппера указанной суммы, считая, что его действия содержат признаки необоснованного обогащения, однако судебное разбирательство по этим требованиям не состоялось, передает ТАСС.
До этого суд в Йошкар-Оле обязал девятерых дропперов, которых мошенники использовали для аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить ей 49 миллионов рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение.
Споры вокруг недвижимости продолжаются. 30 декабря в СМИ появилась информация, что Долина якобы отказалась отдавать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что это не совсем соответствует действительности. Правозащитник подчеркнула, что они ждут, пока Долина и члены ее семьи съедут с квартиры.