Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 2 января, сообщил, что сайт администрации губернатора и правительства региона, где публиковались списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь, подвергся атаке западных хакеров. В результате доступа к ресурсу лишились родственники погибших и пострадавших.