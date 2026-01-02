Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанка погибла под колесами иномарки 1 января. Фото

В Туринском районе 34-летняя женщина на трассе попала под колеса автомобиля и скончалась от травм в больнице. Подробности происшествия URA.RU рассказали в ГАИ Свердловской области.

Женщину доставили с места ДТП в больницу, но не спасли (архивное фото).

В Туринском районе 34-летняя женщина на трассе попала под колеса автомобиля и скончалась от травм в больнице. Подробности происшествия URA.RU рассказали в ГАИ Свердловской области.

«26-летняя жительница Туринского района, управляя автомобилем KIA SPECTRA, двигалась со стороны деревни Кокузово в направлении города Туринска. На неосвещенном участке дороги она совершила наезд на 34-летнюю местную жительницу, которая двигалась по правой обочине проезжей части попутно транспортному потоку, что является нарушением ПДД», — объяснили инспекторы.

Женщина была одета в темную одежду без светоотражающих элементов. Незадолго до гибели она резко вышла на проезжую часть перед приближающимся авто. С места аварии ее экстренно доставили в больницу. Врачи пытались спасти пострадавшей жизнь, но оказались бессильны.

Трагедия случилась в первый день 2026 года Женщина-пешеход нарушила правила безопасности.