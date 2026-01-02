Свердловчанка погибла под колесами иномарки 1 января. Фото

Женщина была одета в темную одежду без светоотражающих элементов. Незадолго до гибели она резко вышла на проезжую часть перед приближающимся авто. С места аварии ее экстренно доставили в больницу. Врачи пытались спасти пострадавшей жизнь, но оказались бессильны.