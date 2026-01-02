В Россию привезли тело убитого в ОАЭ криптобизнесмена и «друга Дурова»

Тела российского криптобизнесмена Романа Новака, которого называют «другом Дурова» и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, прибыли в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — говорится в сообщении.
О безвестном исчезновении пары, постоянно проживавшей в Дубае, стало известно в ноябре. По данным следствия, 2 октября супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель довез их до стоянки у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на встречу, после чего связь с ними прервалась.
Как полагают следователи, Новаков похитили с целью вымогательства криптовалюты, а затем убили. Их тела, обнаруженные лишь в начале декабря, были закопаны в пустыне. После убийства фигуранты пытались замести следы, избавляясь от ножей и личных вещей жертв на территории разных эмиратов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Отметим, что в Петербурге и на юге России уже задержаны восемь человек. Среди них — бывший оперативник. По версии СК, он и еще двое подельников были исполнителями преступления. Их отправили в СИЗО.