В Россию привезли тело убитого в ОАЭ криптобизнесмена и «друга Дурова»

О безвестном исчезновении пары, постоянно проживавшей в Дубае, стало известно в ноябре. По данным следствия, 2 октября супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель довез их до стоянки у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на встречу, после чего связь с ними прервалась.