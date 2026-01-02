Ричмонд
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением

МУРМАНСК, 2 янв — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после того, как на реке Туломе женщину унесло течением во время айс-флоатинга, сообщили в региональном СУСК РФ.

Как ранее сообщили в региональном ГУМЧС, вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину 1968 года рождения унесло течением.

«В Кольском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

В Мурманской области установилась морозная погода с температурой ниже минус 20 градусов.