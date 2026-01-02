В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением

МУРМАНСК, 2 янв — РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после того, как на реке Туломе женщину унесло течением во время айс-флоатинга, сообщили в региональном СУСК РФ.