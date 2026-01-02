Ричмонд
Женщину унесло течением во время айс-флоатинга в Мурманской области

Несчастный случай произошел во время группового занятия айс-флоатингом на реке Туломе.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Мурманской области ищут женщину, которую унесло течением на реке Туломе во время айс-флоатинга (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах). Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Несчастный случай произошел вечером в четверг, 2 января, во время группового занятия айс-флоатингом на реке Туломе, около Поморской набережной города Кола.

«При групповом занятии айс-флотингом… женщину унесло течением», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На место происшествия незамедлительно направили спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС и аварийно-спасательной службы для поисково-спасательных работ.

Месяц назад, в начале декабря 2025 года, российских туристов на автофургонах унесло в море в Турции из-за сильных ливней. Спасатели смогли вытащить из воды два автобуса с россиянами.