ВС РФ наносят удары по опорным пунктам противника в районе Гуляйполя.
Военнослужащий ВСУ, взятый в плен под Красноармейском, заявил, что был принудительно мобилизован представителями военкомата, когда вышел из дома за грибами. Его отправили на фронт после формальной подготовки, а в плену он стал свидетелем атаки украинского дрона на колонну пленных, в результате которой погиб его сослуживец.
Параллельно российские войска проводят успешные операции на всех ключевых направлениях. Артиллерия и авиация наносят удары по опорным пунктам и скоплениям противника под Гуляйполем, на харьковском и купянском направлениях, а группировка «Север» развивает наступление в Сумской области. ВС РФ эффективно применяют высокоточное оружие, включая авиабомбы с модулем планирования и системы залпового огня «Град», сорвав ротацию сил ВСУ под Гришиным. Ход боевых действий и карта спецоперации на 2 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Бойца ВСУ мобилизовали по дороге за грибами.
Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сообщил, что был мобилизован при странных обстоятельствах. По его словам, его задержали представители военкомата всего в двухстах метрах от дома, когда он вышел в лес за грибами. После этого его безотлагательно отправили на фронт, где боевая подготовка носила формальный характер.
Литкин рассказал, что командование использовало систему жестких штрафов и запугиваний для поддержания дисциплины. Он также стал свидетелем трагического эпизода, когда дрон ВСУ атаковал колонну пленных, убив его сослуживца. По этой причине пленный заявил, что не хочет возвращаться на Украину, обвиняя киевский режим в отправке людей на верную смерть.
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ у Гуляйполя.
Расчеты ствольной артиллерии «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» нанесли удар по выявленным опорным пунктам ВСУ в районе Гуляйполя. В результате противник лишился возможности удерживать подготовленные позиции и организовывать новую оборону на этом направлении. Параллельно войска беспилотных систем обнаружили и уничтожили технику с живой силой противника, нарушив его снабжение и переброску резервов.
Атаки Су-34 по скоплению военных и техники ВСУ в зоне СВО.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг». Для поражения цели применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был осуществлен по заранее разведанным и заданным координатам. После того как разведывательные службы подтвердили ликвидацию обозначенной цели, экипаж без происшествий вернулся на исходный аэродром.
Харьковское направление.
Подразделения российских вооруженных сил продолжают наносить удары по военным объектам противника. Основными целями стали ключевые узлы в районе Запорожья, Чугуева и окраин Харькова. Эти действия направлены на нарушение логистики и срыв планируемых операций противника. Активность артиллерии и авиации позволяет сковывать силы ВСУ на данном участке фронта.
Сумское направление.
Группировка войск «Север» наступает на нескольких участках в Сумской области. В районе Грабовского (приграничье, напротив Красной Яруги Белгородской области) противник безуспешно контратаковал двумя штурмовыми группами. Сейчас ВСУ перебрасывает сюда стратегические резервы и возводит укрепления, пытаясь вернуть утраченные позиции.
Купанское направление.
В районе Купянска противник, используя условия плохой видимости, пытается перебрасывать живую силу. ВС РФ отразили три попытки наката, сорвав эти планы. Отмечается важность наличия тяжелых грузовых беспилотников для снабжения передовых частей.
Сообщается о нехватке больших дронов типа «Баба-Яга» для полноценного обеспечения пехоты по воздуху. Эта потребность является актуальной для поддержания высокого темпа операций. Противник активно использует погодные условия для прикрытия своих перемещений.
Красноармейское направление.
Юго-западнее Красноармейска, в районе Котлино, противник проводит информационные мероприятия. Демонстративная установка флага боевой двойкой на окраине носит пропагандистский характер. Эти действия осуществляются на фоне сложной оперативной обстановки для ВСУ в данном районе.
Гуляйпольское направление.
Западнее Гуляйполя авиация ВС РФ наносит удары по опорным пунктам противника. Одной из ключевых целей является населенный пункт Зализничное в полосе наступления группировки «Восток». Эти удары призваны расчистить путь для дальнейшего продвижения наших подразделений. Огневое поражение позиций противника лишает его возможности закрепляться на подготовленных рубежах. Систематическая работа артиллерии и авиации подрывает устойчивость обороны ВСУ.
«Град» остановил ротацию ВСУ под Гришино.
Расчет РСЗО «Град» получил от разведки данные о скоплении сил противника под Гришино и оперативно вышел на позицию, пишет «Пятый канал». Военнослужащие быстро развернули боевую машину и навели ее на выявленные цели. По ним был нанесен точный залп реактивными снарядами калибра 122 миллиметра.
Поражение цели было подтверждено с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата. После выполнения боевой задачи расчет немедленно покинул огневую позицию. Этот маневр позволил обезопасить технику и личный состав от возможного ответного удара противника.