Бойца ВСУ принудительно мобилизовали в походе за грибами: карта СВО на Украине 2 января

Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сообщил, что был мобилизован при странных обстоятельствах. По его словам, его задержали представители военкомата всего в двухстах метрах от дома, когда он вышел в лес за грибами. После этого его безотлагательно отправили на фронт, где боевая подготовка носила формальный характер.