Суд оштрафовал участника Pussy Riot** Верзилова*

Столичный суд вновь привлек к административной ответственности Петра Верзилова*, участника группы Pussy Riot**, за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Об этом стало известно в пятницу, 2 января.
По данным суда, ему назначено наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Решение связано с неподачей обязательной отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган.
Сумма штрафа в опубликованных материалах не раскрывается, передает РИА Новости.
Еще в ноябре 2021 года Министерство внутренних дел РФ по уголовному делу о сокрытии двойного гражданства объявило журналиста в розыск. Уже через год Верзилов** стал фигурантом еще одного процесса из-за того, что разместил на своей странице в Сети недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в Буче.
Так, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста по уголовному делу о фейках о российской армии. Правоохранители также возбудили в отношении Верзилова** дело о публичных призывах к терроризму.
*Признана в РФ экстремистской организацией.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.