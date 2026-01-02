Суд оштрафовал участника Pussy Riot** Верзилова*

Еще в ноябре 2021 года Министерство внутренних дел РФ по уголовному делу о сокрытии двойного гражданства объявило журналиста в розыск. Уже через год Верзилов** стал фигурантом еще одного процесса из-за того, что разместил на своей странице в Сети недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в Буче.