Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной

«Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 — 10 миллионов рублей, назначение платежа — “оплата услуг”, на общую сумму 15 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер. Определением суда… производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву», — говорится в документе.
Уточняется, что иск в суд в интересах Долиной к владельцам счетов, на которые певица переводила деньги мошенникам, подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.