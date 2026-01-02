В Кузбассе на действующем складе Wildberries обрушилась крыша

В начале декабря 2025 года компания Wildberries сообщала о вводе в эксплуатацию первой очереди логистического центра в Кузбассе. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость — более 23 млн единиц товара. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.