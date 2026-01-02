Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кузбассе на действующем складе Wildberries обрушилась крыша

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Обрушение крыши произошло на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Обрушилась крыша в зоне разгрузки на действующем складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области, площадь уточняется. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону подтвердили ТАСС информацию о произошедшем ЧП, однако в ведомстве подробности не привели. По данным пресс-службы, подразделения МЧС выезжали на вызов, но их помощь не потребовалась.

В начале декабря 2025 года компания Wildberries сообщала о вводе в эксплуатацию первой очереди логистического центра в Кузбассе. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость — более 23 млн единиц товара. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше