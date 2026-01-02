Председатель СКР взял на контроль дело об убийстве двух детей в Иркутске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве двух малолетних детей в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Следкома России.
— Вечером 28 декабря в одной из квартир на улице Баумана в Иркутске были найдены тела двоих детей — трёх и пяти лет. В ходе проведения следственных действий была установлена причастность матери погибших к совершению преступления. Следствием направлено в суд ходатайство об аресте фигурантки, — поделились правоохранители.
Следствием установлена причастность к преступлению их 34-летней матери, в отношении которой возбуждено дело по статье «Убийство двух малолетних».
Для установления всех обстоятельств трагедии также возбуждено дело о халатности по статье 293 УК РФ, в рамках которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Анатолию Ситникову лично доложить ему о ходе расследования обоих уголовных дел.