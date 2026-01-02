Председатель СКР взял на контроль дело об убийстве двух детей в Иркутске

— Вечером 28 декабря в одной из квартир на улице Баумана в Иркутске были найдены тела двоих детей — трёх и пяти лет. В ходе проведения следственных действий была установлена причастность матери погибших к совершению преступления. Следствием направлено в суд ходатайство об аресте фигурантки, — поделились правоохранители.