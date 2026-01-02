Во Владивостоке полиция ищет компанию, взорвавшую урну в новогоднюю ночь

Важным обстоятельством, на которое обратили внимание свидетели, стало присутствие в сквере в тот момент детей, которые могли пострадать от разлетающихся осколков. По предварительным данным, группа находилась в сквере с 00:16 до 00:34 и, вероятно, проживает в районе дома № 18 по улице Днепропетровской.