Во Владивостоке полиция ищет компанию, взорвавшую урну в новогоднюю ночь

Полиция Владивостока проводит проверку по факту повреждения урны в Первореченском районе в новогоднюю ночь. По данным из социальных сетей, группа из восьми человек взорвала конструкцию с помощью мощной петарды, причинив ущерб на несколько десятков тысяч рублей.
Инцидент произошёл в сквере на улице Ульяновской. Согласно описанию очевидцев, опубликованному в сети, компания сначала запускала петарды и стреляла в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего заложила в урну мощную пиротехнику. Взрыв полностью разрушил объект городского имущества.
Важным обстоятельством, на которое обратили внимание свидетели, стало присутствие в сквере в тот момент детей, которые могли пострадать от разлетающихся осколков. По предварительным данным, группа находилась в сквере с 00:16 до 00:34 и, вероятно, проживает в районе дома № 18 по улице Днепропетровской.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности всех участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего. Описывается, что заводилой был мужчина средних лет в тёмном пуховике и синих джинсах.