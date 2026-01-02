Сальдо: Теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра»

— Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений, — сказал Сальдо, его цитирует РИА Новости.