Теракт в Хорлах мог совершить отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» — его перекинули в Херсон до Нового года. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил глава области Владимир Сальдо.
Уточняется, что украинское командование перебросило солдат на правый берег Херсонской области.
— Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений, — сказал Сальдо, его цитирует РИА Новости.
В этот же день глава Херсонской области рассказал, что сайт администрации губернатора и правительства региона, где публиковались списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь, подвергся атаке западных хакеров. В результате доступа к ресурсу лишились родственники погибших и пострадавших.
Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Херсонской области выросло до 27 человек, среди них двое несовершеннолетних.