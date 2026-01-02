Ребенку оторвало пальцы петардой в Благовещенске

В Благовещенске у мальчика в руках сдетонировали оставшиеся после праздничных фейерверков неразорвавшиеся «бомбочки», в результате чего он лишился нескольких пальцев. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил мэр города Олег Имамеев.