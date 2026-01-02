Ричмонд
Ребенку оторвало пальцы петардой в Благовещенске

В Благовещенске у мальчика в руках сдетонировали оставшиеся после праздничных фейерверков неразорвавшиеся «бомбочки», в результате чего он лишился нескольких пальцев. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил мэр города Олег Имамеев.

По его словам, ребенку срочно провели операцию.

Имамеев подчеркнул, что инцидент стал серьезным напоминанием об опасности пиротехники для детей и призвал родителей провести с ними беседы о безопасном обращении с салютами и петардами.

В своем Telegram-канале он также обратил внимание на необходимость покупки только сертифицированной пиротехники и предостерег от приобретения сомнительных изделий, которые могут привести к травмам.

Ранее жителю Дагестана оторвало кисти рук в новогоднюю ночь из-за взрыва петарды. Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, на данный момент его жизни ничего не угрожает. В новогоднюю ночь в регионе произошло не менее семи подобных инцидентов.

Прокуратура Московской области рассказала о последствиях, к которым может привести обращение детей с пиротехникой.