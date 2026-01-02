Сальдо назвал возможных виновников кровавого теракта в Хорлах

«На правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики “Птах Мадьяра”. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребёнок, именно подразделение “Мадьяра” может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.
Подразделение «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра») считается одним из наиболее подготовленных и эффективных в составе ВСУ, специализируясь на операциях с применением беспилотников.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.