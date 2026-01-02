Ричмонд
Сальдо назвал возможных виновников кровавого теракта в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возможном участии боевиков-беспилотчиков из украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в ударе по Хорлам. По его словам, эти подразделения были переброшены в Херсон и могли совершить теракт в гостинице, а также нанести удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке.

«На правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики “Птах Мадьяра”. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребёнок, именно подразделение “Мадьяра” может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — приводит РИА «Новости» слова Сальдо.

Подразделение «Птицы Мадьяра» («‎Птахи Мадьяра») считается одним из наиболее подготовленных и эффективных в составе ВСУ, специализируясь на операциях с применением беспилотников.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших — двое несовершеннолетних. СК России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Губернатор Сальдо доложил о трагедии Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда националисты сожгли заживо 48 человек.

