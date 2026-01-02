Стало известно о жертвах при нападении на полицию на западе Ирана

Ранее беспорядки были зафиксированы и в соседней провинции Чехармехаль и Бахтиярия, в городе Лордеган. Там протесты также переросли в уличные столкновения. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, пострадали несколько полицейских. Участники беспорядков громили административные здания и банки, нанося ущерб городской инфраструктуре.