Госдеп США выступил со срочным призывом к гражданам из-за России

США призвали своих граждан срочно покинуть территорию России.
Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Туристам настоятельно рекомендовано немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.
«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — говорится в публикации Fox News. В документе отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи своим гражданам серьезно ограничены.
Госдеп США еще в 2022 году призвал американских граждан, включая спортсменов, немедленно покинуть Россию, сославшись на ограниченные возможности посольств. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».