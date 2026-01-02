Госдеп США выступил со срочным призывом к гражданам из-за России

Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Туристам настоятельно рекомендовано немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.