Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США выступил со срочным призывом к гражданам из-за России

Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Туристам настоятельно рекомендовано немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.

США призвали своих граждан срочно покинуть территорию России.

Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Туристам настоятельно рекомендовано немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — говорится в публикации Fox News. В документе отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи своим гражданам серьезно ограничены.

Госдеп США еще в 2022 году призвал американских граждан, включая спортсменов, немедленно покинуть Россию, сославшись на ограниченные возможности посольств. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».