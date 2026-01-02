СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщила, что при пожаре в частном доме в Сунтарском районе погибли пять человек, среди них было трое детей.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным министерства по делам ГО и обеспечению безопасности, причиной пожара стало короткое замыкание на кухне. Дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, уточнили в ведомстве.
Также в СК обратили внимание граждан на необходимость ответственного подхода к обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях.