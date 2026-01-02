Ричмонд
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в пожаре в якутском селе Сунтар, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Источник: МЧС Республики Саха/Telegram

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщила, что при пожаре в частном доме в Сунтарском районе погибли пять человек, среди них было трое детей.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным министерства по делам ГО и обеспечению безопасности, причиной пожара стало короткое замыкание на кухне. Дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, уточнили в ведомстве.

Также в СК обратили внимание граждан на необходимость ответственного подхода к обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях.