Дела судебные: самые громкие разбирательства 2025 года в России

Судебное разбирательство по делу Долиной вызвало общественный резонанс.
Прошедший, 2025 год, стал для российского правосудия временем громких процессов, расколовших общество и выявивших его главные тревоги: от терроризма и коррупции в высших эшелонах власти до хрупкости самой, казалось бы, надежной гражданской сделки. В фокусе года оказалось резонансное судебное противостояние вокруг московской квартиры народной артистки Ларисы Долиной, породившее в обиходе пугающий термин «эффект Долиной». Самые громкие судебные разбирательства и происшествия 2025 года в России — в материале URA.RU.
Дело Ларисы Долиной.
Широкий общественный резонанс в 2025 году вызвало дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Оно породило термин «эффект Долиной» — страх покупателей на вторичном рынке потерять и деньги, и жилье из-за оспаривания продавцом уже состоявшейся сделки.
Долина продала свою квартиру в 2024 году.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей. Позже выяснилось, что певица стала жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом «защиты» средств вынудили ее продать недвижимость. Суд первой инстанции по иску Долиной признал сделку недействительной, вернув ей квартиру, но не обязав возвращать деньги покупательнице.
В декабре 2025 года Московский городской суд по апелляции Лурье отменил это решение. Квартира была возвращена покупательнице, а Долина с родственниками подлежали выселению. Отдельно Йошкар-Олинский суд взыскал с группы посредников- «дропперов», участвовавших в переводе денег, почти 49 млн рублей в пользу певицы.
Задержание Аглаи Тарасовой.
Российская актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября при попытке ввоза в страну наркотического вещества — гашишного масла, которое, по данным следствия, было скрыто в электронном устройстве для курения. Сообщалось, что Тарасова прибыла в Москву рейсом из Израиля.
В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей. 30 октября суд продлил действующую меру пресечения, оставив в силе запрет на совершение определенных действий.
Теракты и атаки, связанные с украинскими спецслужбами.
В 2025 году произошла серия резонансных терактов, которые, по версии российских следственных органов, были организованы или скоординированы украинскими спецслужбами. Эти инциденты отличались большим числом жертв и масштабными последствиями.
В феврале в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса». В результате погиб телохранитель и был тяжело ранен глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Следствие считает исполнителем 58-летнего гражданина Армении Паруйра М., действовавшего, предположительно, как смертник по заданию Украины. Задержаны двое из трех его пособников, дело расследуется как теракт.
Фаниил Саваров погиб после подрыва его автомобиля (архивное фото).
С 31 мая по 1 июня произошла серия диверсий на транспорте и военной инфраструктуре в Брянской и Курской областях. В результате подрыва трех мостов погибли семь человек, 73 пассажира поезда получили ранения. Одновременно атакам беспилотников подверглись аэродромы в семи регионах. В организации подозреваются Артем Тимофеев и его супруга (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявленные в розыск. Об этом сообщало издание «Постньюс».
В декабре, 22 числа, в Москве был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник оперативной подготовки Генштаба. Взрывное устройство сработало под его автомобилем. Основной версией следствия является причастность украинских спецслужб. Информацию сообщало издание Pravda.ru.
В начале июля в Луганске произошел теракт с участием смертницы Алены Ч., в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Об этом сообщало издание «Новости Mail». При этом, ответственность за это нападение публично взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Информацию об этом рассказали в «Подмосковье сегодня».
Коррупционные скандалы в оборонной и государственной сферах.
За прошедший год произошел ряд громких коррупционных скандалов с участием чиновников и военных. Так, бывший замминистр обороны Тимур Иванов обвинялся в получении взятки на особо крупную сумму. По итогам судебных разбирательств, в декабре у него были конфискованы активы на сумму 1,2 млрд рублей, а само дело еще продолжается.
За получение взятки и мошенничество был приговорен и экс-замначальника Генштаба Халил Арсланов. Он был обвинен в хищении на сумму в 6,7 млрд рублей и приговорен к 17 годам колонии.
В отношении другого бывшего замминистра обороны, Павла Попова, также ведется разбирательства. Он обвинялся в крупных хищениях на благоустройстве парка «Патриот». В ходе расследования у Попова и его родственников была выявлена недвижимость в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела имущество бывшего замглавы Минобороны было арестовано на сумму более 100 миллионов рублей. Расследование продолжается с 2024 года.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов обвинялся в получении взяток от подрядчиков. Он признал вину в сентябре 2025 года. Расследование продолжается.
В декабре прозвучал приговор и бывшему председателю Ростовского областного суда за коррупционные преступления. Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам колонии Елену Золотареву, а также назначил штраф в 170 миллионов рублей. Об этом сообщало издание MK.RU.
Громкое дело произошло и с бывшим председателем Совета судий РФ Виктором Момотовым. 15 октября Останкинский районный суд Москвы признал незаконным владение гостиничными активами. По иску соответствующего ведомства в доход государства подлежит обращению имущество ориентировочной стоимостью около 9 млрд рублей.
Громкие убийства и инциденты в регионах.
В ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге был вынесен приговор по резонансному делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал получила 12,5 лет колонии за то, что сделала мужу смертельную инъекцию диабетического препарата, а затем расчленила его тело.
За декабрь два подростка совершили нападения с ножом.
В конце мая 2025 года в Иркутской области произошло массовое убийство. Семнадцатилетний Михаил, находясь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта на подростковой вечеринке, зарезал четверых своих друзей, после чего подорвал дом газом. Об этом сообщало издание Lenta.ru.
В декабре 2025 года была зафиксирована серия нападений в школах. В Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на учительницу. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Это следует из материала «Газеты.ru». А в подмосковных Горках-2 девятиклассник убил ребенка и ударил ножом охранника. По данным фактам возбуждены дела о покушении на убийство.
1 сентября 2025 года в Екатеринбурге двое подозреваемых в поджоге военкомата, содержавшиеся в СИЗО, совершили побег. Впоследствии они были задержаны. Правоохранительные органы намерены взыскать с них компенсацию расходов, понесенных в ходе поисков и поимки.