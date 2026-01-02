Дела судебные: самые громкие разбирательства 2025 года в России

В отношении другого бывшего замминистра обороны, Павла Попова, также ведется разбирательства. Он обвинялся в крупных хищениях на благоустройстве парка «Патриот». В ходе расследования у Попова и его родственников была выявлена недвижимость в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела имущество бывшего замглавы Минобороны было арестовано на сумму более 100 миллионов рублей. Расследование продолжается с 2024 года.