В ХМАО фейерверк взорвался у подростка в руках

Подростка доставили с травмой в больницу.
Прокуратура Когалыма организовала проверку после травмирования подростка при использовании пиротехники. Об этом сообщил telegram-канал прокуратуры ХМАО.
«В Когалыме несовершеннолетний в результате нарушения техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями получил травму. Ребенок госпитализирован в медучреждение», — говорится в сообщении.
Прокуратура проверит, каким образом подросток обрел пиротехнику, а также оценит работу органов системы профилактики, которая проводилась в преддверии новогодних праздников. По итогам разбирательства ведомство пообещало принять меры прокурорского реагирования.