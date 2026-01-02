Число погибших увеличилось, а сайт со списком жертв атаковали: что известно об ударе по Хорлам на 2 января

ВСУ атаковали Хорлы в ночь на 1 января.
В новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Из-за атаки погибло более 20 человек, включая ребенка. Свыше 50 человек получили ранения. Один из дронов, атаковавших людей, был оснащен зажигательной смесью. В результате атаки многие из находившихся в зданиях людей погибли от огня. Последние новости о случившемся — в материале URA.RU.
Число жертв увеличилось.
Погибло 27 человек.
Число погибших из-за удара ВСУ возросло до 27 человек. Среди них — двое детей, сообщили в Следственном комитете. Ранее о 24 жертвах заявлял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным ведомства, в медучреждения с травмами доставлены 31 человек, в том числе пятеро детей. Минздрав уточнил, что 14 пострадавших госпитализированы в больницы Херсонской области и Крыма. Состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое.
Виновные будут наказаны.
Все причастные к ракетному удару по селу Хорлы будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, заявили в СК РФ. Для оказания практической помощи в расследовании трагедии на место происшествия по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата.
Кто мог совершить теракт.
Теракт мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».
Украинское подразделение «Птицы Мадьяра», специализирующееся на применении дронов, было переброшено в Херсон, заявил Сальдо. По его словам, эти боевики могли быть причастны к атаке на гостиницу в Хорлах и удару по автомобилю в Тарасовке в новогоднюю ночь.
Хакеры атаковали сайт со списком жертв.
Уже 2 января официальный сайт администрации губернатора и правительства региона, где были размещены списки жертв удара по кафе в селе Хорлы, стал целью кибератаки. Как сообщил Сальдо, из-за этого доступ к ресурсу для родственников погибших оказался заблокирован.
Губернатор заявил, что сайт подвергся DoS-атаке. «Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — сказал глава региона.
Сомнения в западных СМИ.
О случившемся высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев, обратившись в западным СМИ. Он усомнился в том, что ведущие иностранные медиа освещают трагедию в селе Хорлы.
«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?» — написал Дмитриев на своей странице в X. Также он сделал репост публикации одного из блогеров с рассказом о произошедшем.