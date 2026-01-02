Число погибших увеличилось, а сайт со списком жертв атаковали: что известно об ударе по Хорлам на 2 января

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Из-за атаки погибло более 20 человек, включая ребенка. Свыше 50 человек получили ранения. Один из дронов, атаковавших людей, был оснащен зажигательной смесью. В результате атаки многие из находившихся в зданиях людей погибли от огня. Последние новости о случившемся — в материале URA.RU.