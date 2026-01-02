26-летняя девушка на Kia насмерть сбила пешехода в Туринском районе

Женщина резко вышла на проезжую часть справа налево перед приближающимся автомобилем. Несмотря на срочную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице. Водитель, имеющая четырехлетний стаж, ранее трижды привлекалась к административной ответственности, но состояние опьянения у нее выявлено не было.