В Серове задержали подозреваемого в гибели подростков при пожаре в частном доме

Уголовное дело возбуждено Серовским межрайонным следственным отделом СК по факту гибели двух детей, 12-летней девочки и 14-летнего мальчика, при пожаре (статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Их тела обнаружили днем 1 января после тушения дома на садовом участке. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый госпитализированы.