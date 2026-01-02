Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Серове задержали подозреваемого в гибели подростков при пожаре в частном доме

Следователь задержал молодого человека 2008 года рождения, чьи действия, по предварительной версии, привели к трагедии в СНТ в свердловском поселке Медянкино города Серова.

Источник: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено Серовским межрайонным следственным отделом СК по факту гибели двух детей, 12-летней девочки и 14-летнего мальчика, при пожаре (статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Их тела обнаружили днем 1 января после тушения дома на садовом участке. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый госпитализированы.

Отмечается, что возгорание могло произойти при попытке растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости. Продолжаются допрос свидетелей и назначение экспертиз для установления всех причин и условий случившегося.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Богдана Францишко доклад о ходе расследования.