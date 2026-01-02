В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек

Власти Таиланда проводят кампанию «Семь опасных дней» в период с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Ее цель — снизить число аварий на дорогах во время новогодних праздников. По статистике властей, наиболее часто в ДТП попадают мотоциклисты, а самым опасным временем является промежуток с 18 до 21 часа.