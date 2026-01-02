Ричмонд
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников, сообщает центр безопасности дорожного движения страны.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, опубликованным в соцсети Facebook*, основными причинами аварий на дорогах стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января произошло ДТП с участием двух россиян на мотоцикле: один из них погиб, а другой, получив незначительные травмы, был госпитализирован.

Власти Таиланда проводят кампанию «Семь опасных дней» в период с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Ее цель — снизить число аварий на дорогах во время новогодних праздников. По статистике властей, наиболее часто в ДТП попадают мотоциклисты, а самым опасным временем является промежуток с 18 до 21 часа.

* Запрещена в РФ как экстремистская.