В «высотке» на БАМе во Владивостоке произошел пожар

«Горела квартира. При этом двери в доме были закрыты на магнитные замки — с лестницы и на выход. Все лифты встали, люди выбегали с детьми по лестницам и были вынуждены ещё нажимать на кнопки и открывать себе двери. Открывали пожарным», — поделилась очевидица.