В «высотке» на БАМе во Владивостоке произошел пожар

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в многоквартирном доме во Владивостоке. Огонь охватил квартиру на 13-м этаже днем 2 января. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. По данным медиа, при эвакуации жильцы столкнулись с проблемами: магнитные замки не разблокировались автоматически, а запасная лестница была закрыта, сообщает ИА PrimaMedia.
По официальным данным МЧС, пожарные прибыли на место уже через 7 минут после вызова. Горела квартира на 13-м этаже, наблюдалось задымление. Огнеборцы сработали оперативно: пожар на площади 15 кв. метров был быстро ликвидирован, пострадавших нет.
Однако для самих жильцов эти минуты превратились в настоящий квест на выживание. Как рассказала одна из жительниц дома порталу VL.ru, системы жизнеобеспечения и безопасности здания сработали некорректно или вовсе не сработали.
«Горела квартира. При этом двери в доме были закрыты на магнитные замки — с лестницы и на выход. Все лифты встали, люди выбегали с детьми по лестницам и были вынуждены ещё нажимать на кнопки и открывать себе двери. Открывали пожарным», — поделилась очевидица.
По ее словам, запасная лестница оказалась закрытой, люди спускались по основной.
Согласно требованиям пожарной безопасности, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. В системах контроля и управления доступом должна быть предусмотрена функция автоматической разблокировки магнитных замков при срабатывании пожарной сигнализации.
Напомним, за первые сутки 2026 года в Приморье произошло 49 пожаров.