Аэропорт «Уфа» столкнулся с массовыми задержками рейсов

Судя по данным онлайн-табло, рейсы переносятся на несколько часов. К примеру, самолет авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Оренбург, отправится не в 07:00, а в 11:00. Рейс в Сочи авиакомпании Nordwind Airlines задерживается почти на 9 часов: вместо 08:30 вылет перенесен на 17:30. Прилет из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании «Икар» ожидается не в 18:50, а в 21:10.