Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Уфа» столкнулся с массовыми задержками рейсов

В уфимском аэропорту задерживаются вылеты и прилеты.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту «Уфа» массово задерживаются рейсы как на вылет, так и на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Судя по данным онлайн-табло, рейсы переносятся на несколько часов. К примеру, самолет авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Оренбург, отправится не в 07:00, а в 11:00. Рейс в Сочи авиакомпании Nordwind Airlines задерживается почти на 9 часов: вместо 08:30 вылет перенесен на 17:30. Прилет из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании «Икар» ожидается не в 18:50, а в 21:10.

Также изменилось время прилета самолетов из Тбилиси (с 13:40 на 14:45) и из Сочи (с 07:25 на 16:50). Откладывается и вылет из Санкт-Петербурга: самолет прибудет не в 17:40, а в 20:05.

Напомним, что сегодня, 2 января, ночью в регионе ввели режим беспилотной опасности и временно отключили мобильный интернет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.