Аэропорт «Уфа» столкнулся с массовыми задержками рейсов

В международном аэропорту «Уфа» массово задерживаются рейсы как на вылет, так и на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Судя по данным онлайн-табло, рейсы переносятся на несколько часов. К примеру, самолет авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Оренбург, отправится не в 07:00, а в 11:00. Рейс в Сочи авиакомпании Nordwind Airlines задерживается почти на 9 часов: вместо 08:30 вылет перенесен на 17:30. Прилет из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании «Икар» ожидается не в 18:50, а в 21:10.
Также изменилось время прилета самолетов из Тбилиси (с 13:40 на 14:45) и из Сочи (с 07:25 на 16:50). Откладывается и вылет из Санкт-Петербурга: самолет прибудет не в 17:40, а в 20:05.
Напомним, что сегодня, 2 января, ночью в регионе ввели режим беспилотной опасности и временно отключили мобильный интернет.
