В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей

Смертельное ДТП произошло 1 января около 21.20 на 87 километре автодороги Цивильск — Ульяновск возле деревни Маяк Канашского муниципального округа.
«По первоначальной информации, лишенный прав 50-летний водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной Ford Fusion. От полученных травм водитель Kia Rio скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
За рулем Ford Fusion находился житель Владимирской области. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
«В момент ДТП в Ford Fusion находились пятеро пассажиров — три женщины и два ребенка — мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которых перевозили без детских удерживающих устройств. Смертельные травмы получил семимесячный мальчик, находивший на руках у матери», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.