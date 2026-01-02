В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей

«В момент ДТП в Ford Fusion находились пятеро пассажиров — три женщины и два ребенка — мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которых перевозили без детских удерживающих устройств. Смертельные травмы получил семимесячный мальчик, находивший на руках у матери», — отмечается в сообщении.