В Чувашии три человека погибли при столкновении двух автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, еще четверо получили травмы при столкновении двух легковых машин на трассе в Чувашии, сообщает Госавтоинспекция республики.

Источник: © РИА Новости

Смертельное ДТП произошло 1 января около 21.20 на 87 километре автодороги Цивильск — Ульяновск возле деревни Маяк Канашского муниципального округа.

«По первоначальной информации, лишенный прав 50-летний водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной Ford Fusion. От полученных травм водитель Kia Rio скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

За рулем Ford Fusion находился житель Владимирской области. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

«В момент ДТП в Ford Fusion находились пятеро пассажиров — три женщины и два ребенка — мальчики 2019 и 2025 годов рождения, которых перевозили без детских удерживающих устройств. Смертельные травмы получил семимесячный мальчик, находивший на руках у матери», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.