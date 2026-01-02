В Югре назвали возможную причину обрушения крыши на складе Wildberries

В региональной прокуратуре подтвердили, что обрушение кровли произошло в зоне разгрузки. Проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), которая находится на контроле надзорного ведомства. Также проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта.