При пожаре на горнолыжном курорте Швейцарии более 20 человек получили ожоги 60%

О взрыве и пожаре на горнолыжном курорте сообщалось 1 января. Согласно сообщению правоохранительных органов, произошедшее не квалифицируется как террористический акт. Погибшие при возникновении возгорания из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, оказались заблокированы в подвальном зале, в котором проходило мероприятие. Около 40 человек погибли и 115 получили ранения в результате пожара. Также посольство России в Швейцарии уведомило, что не получало информации о пострадавших россиянах после произошедшего.