При пожаре на горнолыжном курорте Швейцарии более 20 человек получили ожоги 60%

Во время взрыва и пожара в баре Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии более 20 человек получили ожоги около 60% тела. Об этом 2 января сообщил главный врач больницы города Морж Вассим Раффуль.

Источник: Reuters

«13 взрослых и восемь несовершеннолетних доставлены с ожогами, и у всех обожжено более 60% поверхности тела», — приводит его слова телекомпания RTS.

Раффуль также отметил, что из-за паники и давки во время инцидента у пострадавших, помимо ожогов, могли возникнуть дополнительные повреждения, включая переломы, травмы мягких тканей и внутренние кровотечения. Он добавил, что такие повреждения кожи потребуют длительного лечения.

О взрыве и пожаре на горнолыжном курорте сообщалось 1 января. Согласно сообщению правоохранительных органов, произошедшее не квалифицируется как террористический акт. Погибшие при возникновении возгорания из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, оказались заблокированы в подвальном зале, в котором проходило мероприятие. Около 40 человек погибли и 115 получили ранения в результате пожара. Также посольство России в Швейцарии уведомило, что не получало информации о пострадавших россиянах после произошедшего.

Также очевидец трагедии Сэмуэль Рапп рассказал, что мощный взрыв в баре в новогоднюю ночь стал причиной паники и давки. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что инцидент стал одной из самых тяжелых трагедий в истории страны.