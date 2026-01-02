МРОТ, пенсии и детские пособия: какие выплаты увеличились в 2026 году в Башкирии

С 1 января 2026 года в Башкирии увеличились основные социальные гарантии и выплаты, от которых зависит уровень жизни людей.
Прежде всего, вырос минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 27 093 рубля в месяц на федеральном уровне, а в Башкирии с учетом уральского коэффициента эта сумма повышается до 31 156 рублей 95 копеек. Это на 20,7% больше, чем в прошлом году, когда МРОТ в республике был равен 25 806 рублям.
Также повысился прожиточный минимум. В среднем на душу населения он теперь составляет 16 856 рублей в месяц, что на 6,8% выше показателя 2025 года. Для трудоспособных граждан он равен 18 373 рублям, для пенсионеров — 14 496 рублей, для детей — 16 350 рублей.
В сфере пенсий изменения коснулись страховых выплат по старости: они проиндексированы на 7,6%, и в среднем теперь составляют около 27 тысяч рублей.
Существенно увеличены детские пособия. С 1 февраля единовременная выплата при рождении ребенка составит 28 773 рубля. Минимальное пособие по уходу за малышом до полутора лет вырастет до 10 790 рублей, а для работающих родителей максимальная сумма может достигать 83 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на детей до 17 лет теперь рассчитываются исходя из суммы 18 939 рублей.
Для семей с детьми есть и менее приятная новость: в муниципальных детских садах республики поднялась родительская плата. С нового года она составляет 2238,46 рубля в месяц, что на 5,4% выше, чем в 2025 году. Наибольшая стоимость дня пребывания ребенка в саду — в Уфе, Нефтекамске (192 рубля), Уфимском и Белорецком районах (189 рублей). Дешевле всего услуги детсадов в Агидели (142 рубля в день).
Помимо этого, Башкирия присоединилась к федеральному эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса. Новая система упраздняет большую часть отчетности и освобождает от страховых взносов компании с численностью до пяти человек, доходом до 60 млн рублей в год и стоимостью активов не более 150 млн рублей. Налоговая ставка на 2026 год установлена на уровне 8% с дохода или 20% с прибыли.
