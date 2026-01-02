Ричмонд
Очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии

Момент начала пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана попал на видео. Кадры опубликовала газета Blick.

На видео можно увидеть, как посетители бара пытались потушить пламя самостоятельно, но им это не удалось — пламя очень быстро распространилось.

По словам очевидцев, причиной возгорания стали бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам из-под шампанского. Они коснулись потолка, который загорелся за считанные секунды.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По словам генпрокурора кантона Вале, пока подозреваемых и арестованных нет.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур.