Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Белореченского района Кубани обвинил энергетиков в блэкауте

В районе утром 2 января без света остаются 47 населенных пунктов.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 64% 754 мм рт. ст. +2°
Источник: KrasnodarMedia.su

Утром 2 января в Белореченском районе сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко, электричество до сих пор отсутствует в 47 населенных пунктах.

По состоянию на 9:50 в городе Белореченске удалось запитать от сети два водозаборных узла. Сейчас специалисты набирают воду для обеспечения работы систем теплоснабжения. Из десяти городских котельных в настоящее время функционируют шесть.

Сергей Сидоренко подверг резкой критике действия энергоснабжающей организации «Актон». По его словам, город обеспечен электричеситвом этой компанией менее чем на 40%. Низкий уровень ответственности руководства и отсутствие оперативной связи не позволяют восстановить подачу энергии в максимально сжатые сроки. Свое заявление он сделал в официальном Telegram-канале.

На утреннем оперативном совещании глава района также доложил, что на расчистке автомобильных дорог задействованы четыре комбинированные дорожные машины и два грейдера. Штаб по ликвидации последствий аварии продолжает функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, что масштабные перебои в Белореченском районе начались после мощного снегопада в ночь на 31 декабря. Тогда без электроснабжения, водоснабжения, газа и отопления остались более 84 тысяч человек. На территории муниципалитета были развернуты три пункта временного размещения для пострадавших, а 1 января в связи с тяжелой обстановкой был введен режим чрезвычайной ситуации.