Глава Белореченского района Кубани обвинил энергетиков в блэкауте

Утром 2 января в Белореченском районе сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко, электричество до сих пор отсутствует в 47 населенных пунктах.
По состоянию на 9:50 в городе Белореченске удалось запитать от сети два водозаборных узла. Сейчас специалисты набирают воду для обеспечения работы систем теплоснабжения. Из десяти городских котельных в настоящее время функционируют шесть.
Сергей Сидоренко подверг резкой критике действия энергоснабжающей организации «Актон». По его словам, город обеспечен электричеситвом этой компанией менее чем на 40%. Низкий уровень ответственности руководства и отсутствие оперативной связи не позволяют восстановить подачу энергии в максимально сжатые сроки. Свое заявление он сделал в официальном Telegram-канале.
На утреннем оперативном совещании глава района также доложил, что на расчистке автомобильных дорог задействованы четыре комбинированные дорожные машины и два грейдера. Штаб по ликвидации последствий аварии продолжает функционировать в круглосуточном режиме.
Напомним, что масштабные перебои в Белореченском районе начались после мощного снегопада в ночь на 31 декабря. Тогда без электроснабжения, водоснабжения, газа и отопления остались более 84 тысяч человек. На территории муниципалитета были развернуты три пункта временного размещения для пострадавших, а 1 января в связи с тяжелой обстановкой был введен режим чрезвычайной ситуации.