Глава Белореченского района Кубани обвинил энергетиков в блэкауте

Напомним, что масштабные перебои в Белореченском районе начались после мощного снегопада в ночь на 31 декабря. Тогда без электроснабжения, водоснабжения, газа и отопления остались более 84 тысяч человек. На территории муниципалитета были развернуты три пункта временного размещения для пострадавших, а 1 января в связи с тяжелой обстановкой был введен режим чрезвычайной ситуации.