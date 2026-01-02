Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Кубани

Больше всего самолетов задерживается в Международном аэропорту Сочи. Так, время вылета перенесено у 14 рейсов, включая рейсы в Анталью (Турция), Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву. На прилет из этого аэропорта задерживаются 18 самолетов.