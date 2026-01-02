В Приморском крае 1 января потушили 49 техногенных пожаров

В Приморском крае за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 49 техногенных пожаров. Из них 22 возгорания произошли в зданиях и сооружениях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
На борьбу с огнем было привлечено 383 человека из числа пожарных МЧС России и краевой противопожарной службы. В операции было задействовано 87 единиц специальной техники. Все эти силы обеспечили оперативное реагирование и тушение пожаров на всей территории региона.
Пожарные также один раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на большое количество возгораний, благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить их распространение и минимизировать возможный ущерб.
Напомним, в селе Галенки Октябрьского округа Приморского края произошел трагический пожар, унесший жизни трех человек. Утром 2 января загорелась часть одноэтажного многоквартирного дома на улице Арсеньева.