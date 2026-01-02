Ричмонд
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге бывшего пункта приема на службу

В Екатеринбурге правоохранители задержали молодого человека, который поджег павильон на ул. Восточной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Источник: telegram-канал «Антитеррор Урал»

«Личность злоумышленника, осуществившего на глазах очевидцев поджог павильона, оперативно установлена сотрудниками регионального УФСБ. Он был задержан в новогоднюю ночь», — сообщает «Антитеррор». Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

По факту повреждения имущества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ.

Как писал портал Е1, инцидент произошел утром 31 декабря. Огонь повредил отделку павильона на площади 18 кв. м, никто не пострадал. По данным издания, ранее там находился пункт приема на военную службу (закрыт с сентября).