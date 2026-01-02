МИД Узбекистана выразил соболезнования близким погибших в Кран-Монтане

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Среди погибших в результате трагического пожара, произошедшего в швейцарском курорте Кран-Монтана, граждан Узбекистана нет. Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел республики Ахрор Бурханов.
МИД Узбекистана выразил соболезнования близким, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Мы с глубокой скорбью восприняли весть о трагическом пожаре, который унес жизни десятков людей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления,» — говорится в сообщении.
В связи с инцидентом дипломатические представительства Узбекистана в Германии и Швейцарии поддерживают постоянный контакт с местными органами власти. На данный момент среди погибших и пострадавших граждан республики не выявлено.
В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции, погибли около 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Власти сообщили, что все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Участвовавшие в тушении пожарные сообщили, что трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана худшей трагедией в истории страны.
«Это трагедия беспрецедентных, ужасающих масштабов. Пожар, произошедший в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна», — сказал он на пресс-конференции.
Президент не исключил, что среди жертв могут быть иностранные граждане, так как курорт является популярным международным направлением. Он отметил, что из-за траура в стране в столице Берне на пять дней будут приспущены флаги.