Жертвой телефонных мошенников стала подросток из Арзамаса

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.