Жертвой телефонных мошенников стала подросток из Арзамаса

Её обманули под предлогом отмены «сомнительной операции» по банковскому счёту.

Источник: Нижегородская правда

Телефонные мошенники обманули 15-летнюю девочку из Арзамаса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратилась 38-летняя мама подростка. Она рассказала, что её дочь обманули под предлогом отмены «сомнительной операции» по банковскому счёту.

По телефону неизвестные сообщили девочке-подростку о якобы несанкционированных действиях по счёту.

«Под давлением и следуя их указаниям, несовершеннолетняя перевела деньги на продиктованный счёт, после чего сразу рассказала о произошедшем матери», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

‍Полицейские призывают ограничить доступ детей к телефонам с банковскими приложениями. В МВД напоминают, что необходимо использовать надежные пароли и защиту устройств, регулярно проводить с детьми беседы о недопустимости передачи конфиденциальных данных.