Аэропорт Домодедово на 20 минут приостанавливал работу

Подобные меры обычно принимают на фоне атаки БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили один беспилотник, информации о пострадавших или разрушениях нет. Вчера в столице за сутки сбили 28 БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше