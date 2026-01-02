Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Домодедово на 20 минут приостанавливал работу

Аэропорт Домодедово ограничил прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов», сообщила Росавиация. Ограничения сняли через 20 минут.

Источник: РИА "Новости"

Подобные меры обычно принимают на фоне атаки БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили один беспилотник, информации о пострадавших или разрушениях нет. Вчера в столице за сутки сбили 28 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше