Дом и баня полыхали в новогоднюю ночь в СНТ «Озон» под Воронежем

В Рамонском районе огонь полностью уничтожил крышу жилища и повредил гараж.

Источник: Комсомольская правда

В первые часы нового, 2026 года, в Рамонском районе Воронежской области произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании на территории садового некоммерческого товарищества «Озон» поступило спасателям в 4:57 утра 1 января.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, огонь вспыхнул на 15-й линии СНТ, недалеко от деревни Медовка. Пламя полностью уничтожило крышу жилого дома размером 6 на 8 метров, которая обрушилась. Также сгорела баня площадью 3 на 4 метра. В гараже (4×6 м) повреждены крыша и потолок на площади около 5 кв. метров.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарным понадобилось 28 минут, чтобы справиться с огнем — возгорание было ликвидировано к 5:25 утра. Для тушения на место выезжали три расчета общей численностью 12 человек и три единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.