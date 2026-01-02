На крупном пожаре в посёлке Прикамья погиб мужчина

Мужчина погиб во время крупного пожара в посёлке Пермского края, сообщает региональное МЧС.
Речь об инциденте, который произошёл вечером 1 января в посёлке Юго-Камский. Местные жители сообщили о сильном пожаре в одном из строений. На место выехали пожарные.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в жилом доме с пристроем и в конюшне. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. К сожалению, в огне погиб мужчина.
«Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и соблюдайте требования пожарной безопасности», — напомнили в МЧС.