Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На крупном пожаре в посёлке Прикамья погиб мужчина

Площадь возгорания составила 67 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина погиб во время крупного пожара в посёлке Пермского края, сообщает региональное МЧС.

Речь об инциденте, который произошёл вечером 1 января в посёлке Юго-Камский. Местные жители сообщили о сильном пожаре в одном из строений. На место выехали пожарные.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в жилом доме с пристроем и в конюшне. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. К сожалению, в огне погиб мужчина.

«Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и соблюдайте требования пожарной безопасности», — напомнили в МЧС.