Что известно о странной смерти дочери актера Томми Ли Джонса

NBC Bay Area уточняет, что постоялицу без признаков жизни нашли в номере отеля Fairmont San Francisco утром 1 января. Издание отмечает, что пока полиция не может утверждать, что тело принадлежит дочери Томми Ли Джонса, так как процедура официального опознания судмедэкспертом официально не была проведена, пишет RTVI.
По данным Daily Mail, сотрудники отеля сразу, как только обнаружили постоялицу в бесчувственном состоянии, вызвали медиков и пытались делать ей искусственное дыхание. Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли вернуть женщину к жизни реанимационными мероприятиями и констатировали смерть.
Источник издания обращает внимание, что признаков насильственной смерти и следов травм на теле не обнаружили. Собеседник также рассказал, что на месте происшествия не нашли никаких принадлежностей, которые бы указывали на употребление наркотических средств скончавшейся. Собеседник Daily Mail уточняет, что признаков суицида также при осмотре не выявили.
Информация о том, что Виктория являлась постоялицей отеля не подтверждена, также нет ясности, как она смогла без оформления проживания подняться на 14-й этаж.
Представитель департамента полиции Сан-Франциско обратился к жителям города с просьбой связаться с ведомством в случае, если они имеют какую-либо информацию, связанную со смертью Виктории.
Известно, что Виктория Джонс родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. В детстве Виктория снималась в кино — в фильмах «Люди в черном 2», «Три могилы» и сериале «Холм одного дерева».
Томми Ли Джонс — популярный американский актер и обладатель «Оскара» за роль второго плана в фильме «Беглец». Ему 79 лет. В браке с Кимберли Клафли у него родилось двое детей — сын Остин и дочь Виктория.