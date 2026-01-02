Ричмонд
Собянин сообщил о втором сбитом на подлёте к Москве БПЛА

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он в канале на платформе MAX.

На месте работают специалисты экстренных служб.

В то же время Росавиация вводила временные ограничения в столичном аэропорту Домодедово.

