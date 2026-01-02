Первый в 2026-м году в Башкирии пожар унес жизнь мужчины

За первые два дня нового, 2026 года в Башкирии произошло 14 пожаров. Об этом сообщает МЧС республики. Как уточнили в ведомстве, к сожалению, эти происшествия не обошлись без жертв и травм: один человек погиб, еще двое пострадали.