Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в 2026-м году в Башкирии пожар унес жизнь мужчины

В Зианчуринском районе на пожаре погиб 70-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

За первые два дня нового, 2026 года в Башкирии произошло 14 пожаров. Об этом сообщает МЧС республики. Как уточнили в ведомстве, к сожалению, эти происшествия не обошлись без жертв и травм: один человек погиб, еще двое пострадали.

Смертельный случай зафиксирован в Зианчуринском районе. Там в деревне Биштиряк в бревенчатом доме вспыхнул пожар. Когда спасатели МЧС потушили огонь, внутри они обнаружили тело 70-летнего мужчины. Что именно привело к возгоранию, сейчас выясняют специалисты.

Если сравнивать с началом прошлого года, то количество пожаров снизилось на два случая. При этом число погибших осталось на том же уровне, что и год назад.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.