В Новосибирске опубликовали видео с толпой, избившей мужчину у бара на Новый год

В Новосибирске толпа мужчин избила посетителя бара в новогоднюю ночь. ЧП произошло в ночь на 1 января на улице Ядринцевская.
— В новогоднюю ночь стоял сильный шум, на следующий день мы смотрели камеры: была драка и не одна. В 04:54 мужчины стояли и разговаривали возле угла дома, у двоих из них произошел конфликт с толпой. Одного ударили, и он отскочил, второго били четверо, повалили на землю, через пару минут их разняли, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.
После драки неизвестные устроили стрельбу из пневматического пистолета во дворе и разбили 2 стекла подъезда соседнего дома. Судя по записям с камер, скорая и полиция на место не выезжали.
— На данный момент никаких сообщений и заявлений в полицию не поступало, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.