В Новосибирске опубликовали видео с толпой, избившей мужчину у бара на Новый год

— В новогоднюю ночь стоял сильный шум, на следующий день мы смотрели камеры: была драка и не одна. В 04:54 мужчины стояли и разговаривали возле угла дома, у двоих из них произошел конфликт с толпой. Одного ударили, и он отскочил, второго били четверо, повалили на землю, через пару минут их разняли, — сообщил КП-Новосибирск местный житель.